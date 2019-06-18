Son Dakika Haberleri: Rujin Batur: Annesini IŞİD'in katliamında kaybetti, babası sosyal paylaşımları nedeniyle hapiste
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Rujin Batur: Annesini IŞİD'in katliamında kaybetti, babası sosyal paylaşımları nedeniyle hapiste

1 saat önce

17 yaşındaki Rujin Batur, bundan dört yıl önce 10 Ekim Barış Mitingi’ne IŞİD’in düzenlediği saldırı sonucu annesi Filiz Batur’u toprağa verirken, babasının da sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapse girmesinin ardından yetkililere yazdığı mektuplarla sesleniyor.

Rujin Batur: Annesini IŞİD'in katliamında kaybetti, babası sosyal paylaşımları nedeniyle hapiste, System.String[]
17 yaşındaki Rujin Batur, bundan dört yıl önce 10 Ekim Barış Mitingi'ne IŞİD'in düzenlediği saldırı sonucu annesi Filiz Batur'u toprağa verirken, babasının da sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapse girmesinin ardından yetkililere yazdığı mektuplarla sesleniyor.

Annesi Filiz Batur, Alanya'dan Barış Mitingi'ne katılmak için Ankara'ya giden onlarca kişiden biriydi. Onunla birlikte Alanya'dan yedi kişi daha katliamda hayatını kaybetmişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:08 
Alanya, Dünya
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