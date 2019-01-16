Rujlarla Makyaj! ????

Bu makyajımda rimelimden allığıma, kaşımdan fondötenime kadar A'dan Z'ye makyajımı rujlarla yaptım. Sonuç beni çok şaşıttı.

Bu makyajımda rimelimden allığıma, kaşımdan fondötenime kadar A'dan Z'ye makyajımı rujlarla yaptım. Sonuç beni çok şaşıttı. Siz nasıl buldunuz? Umarım keyifle izlersiniz!

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