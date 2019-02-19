Son Dakika Haberleri: Rukban Kampından Çıkışlar İçin İnsani Koridorlar Açıldı

Rukban Kampından Çıkışlar İçin İnsani Koridorlar Açıldı

1 saat önce

Rusya Ulusal Savunma Merkezi Şefi Mikhail Mizintsev, Suriye'de Esad rejiminin ablukası altında bulunan Rukban mülteci kapından çıkışların sağlanması için 2 insani koridorun açıldığını duyurdu.

Rukban Kampından Çıkışlar İçin İnsani Koridorlar Açıldı, System.String[]
Rusya Ulusal Savunma Merkezi Şefi Mikhail Mizintsev, Suriye'de Esad rejiminin ablukası altında bulunan Rukban mülteci kapından çıkışların sağlanması için 2 insani koridorun açıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Esad rejimin ablukasi altında olan giriş ve çıkışların sağlanamadığı Suriye'nin Ürdün sınırındaki bir çölde bulunan Rukban kapısına insani koridor açılacağını duyuran Rusya'dan konuya dair ilk hamle geldi. Rusya Ulusal Savunma Merkezi Şefi Mikhail Mizintsev, insani yardımların dahi ulaştırılamadığı ölüm kapından 2 insani koridorun açıldığını duyurdu. Mizintsev, "Rusya ve Suriye Koordinasyon Merkezinin Suriyelilerin Rukban kampından çıkışları üzerine hazırladıkları ortak bildiri ile uyumlu olarak Jleb ve Jabal al-Ghurab'da 2 kontrol noktası bugün açılıyor" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:17 Kaynak: İHA

Politika
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