Rukiye ninenin çantasını çalmak isteyen kapkaççılar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rukiye ninenin çantasını çalmak isteyen kapkaççılar yakalandı - Son Dakika

Rukiye ninenin çantasını çalmak isteyen kapkaççılar yakalandı

6 saat önce

Antalya'da, emekli bankacı Rukiye Çakır'ın (78) çantasını çalmak isteyen kapkaççılar M.Ç. ile 18 yaşından küçük S.T., polis ekiplerince yakalandı.

Rukiye ninenin çantasını çalmak isteyen kapkaççılar yakalandı, System.String[]

Antalya'da, emekli bankacı Rukiye Çakır'ın (78) çantasını çalmak isteyen kapkaççılar M.Ç. ile 18 yaşından küçük S.T., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi 23. Cadde'de meydana geldi. Hastane dönüşü evine giden Rukiye Çakır'ın omzunda asılı çantasını, 2 kapkaççı çalmak istedi. Çakır, bağırdığı kapkaççılara direndi. Kadının tepkisi üzerine panikleyen kapkaççılar, kaçmaya başladı. Çakır da kapkaççıların peşinden bir süre koşup, yakındaki iş yerindekilerden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, eşkal belirleyip, yakalanmaları için çalışma başlattı.Olayla ilgili çalışma yürüten polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından, kapkaççıların M.Ç. ile 18 yaşından küçük S.T. olduğunu belirledi. Polis, dün akşam ikiliyi Konyaaltı'nda yakalayıp, gözaltına aldı. S.T., Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, M.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Konyaaltı, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı
Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti!

Son Dakika Haberleri
19:56 AK Parti Mardin milletvekilleri Midyat Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika
19:54 Torunu, Mehmet Akif Ersoy'u öğrencilere anlattı - Son Dakika
19:54 Afganistan'da 10 yılda 100 bin sivil öldü veya yaralandı - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan "yeni asgari ücret" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
19:50 Muğla'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
18:26 Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! - Son Dakika
18:22 Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 19:57:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rukiye ninenin çantasını çalmak isteyen kapkaççılar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]