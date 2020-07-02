Rukiye nineyi alevlerin arasından köylüler camdan çıkararak kurtardı - Son Dakika

Rukiye nineyi alevlerin arasından köylüler camdan çıkararak kurtardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yanan iki katlı evde yaşayan 96 yaşındaki yaşlı kadını komşuları alevlerin arasından camdan çıkararak kurtardı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yanan iki katlı evde yaşayan 96 yaşındaki yaşlı kadını komşuları alevlerin arasından camdan çıkararak kurtardı.

İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Davutobası köyünde 96 yaşındaki Rukiye Gündüz ve oğlu Mehmet Ali Gündüz'ün yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların haber vermesiyle yangına ilk olarak köye ait tankerle müdahale edilirken, Safranbolu Belediyesi itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.


Yaşlı kadının evde yangından habersiz olduğunu gören komşuları pencerenin korkuluğunu kırarak, yaşlı kadını yangından son anda kurtardı.


Evi saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaşlı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yanan ev kullanılmaz hale gelirken, Rukiye Gündüz ve oğlu Mehmet Ali Gündüz'ün iki gün önce İstanbul'dan geldikleri, yangın sırasında yaşlı kadının oğlunun evde olmadığı öğrenildi.


Yaşlı kadını kurtaranlardan Ahmet Yalçın, "Yangın çıkan odada buzdolabı var, büyük ihtimalle buzdolabından çıktı. Oğlu evde yok, kadında evde yalnız benim de süt annem olur, korkulukları kırarak çıkardık. Kadının bir şeyi yok, kurtardık" dedi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Safranbolu, Ali Gündüz, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:04 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rukiye nineyi alevlerin arasından köylüler camdan çıkararak kurtardı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:52 Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun 18:27 Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
12:54
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
11:47
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
11:14
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
07:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 20:51:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rukiye nineyi alevlerin arasından köylüler camdan çıkararak kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]