Rukiye, sedye ile girdiği hastaneden yürüyerek çıktı - Son Dakika

KAYSERİ'de yaşayan Rukiye Gürbüz (26), 6 yıl
önce yakalandığı ince bağırsak iltihabı (Crohn) hastalığını yenerek sağlığına kavuştu. Hastalık nedeniyle uzun yıllar tüm sosyal aktivitelerden uzak kaldığını söyleyen Gürbüz, "Ben pes etmiştim. Hiçbir şekilde tedavi olamayacağımı düşünüyordum. Her kapıdan olumsuz bir şekilde döndürüldüm. Her seferinde sedye ile giriyordum artık yürüyerek girip çıkabiliyorum" dedi.Kocasinan ilçesinde yaşayan Rukiye Gürbüz, 6 yıl önce kilo kaybı, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede az kişide görülen Crohn hastalığı teşhisi konuldu. 6 yıl içinde sayısız defa ağırlaşarak sedye ile hastaneye kaldırılan Rukiye Gürbüz, sosyal medyada izlediği videoda kendisi gibi hastalığa yakalanan bir kadının Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuşması üzerine buraya başvurdu. Rukiye Gürbüz, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Topuz ve Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Doğan tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Gürbüz sağlığına kavuştu. Rukiye Gürbüz, sedye ile girdiği hastaneden yürüyerek çıktı. Yaşadığı süreci anlatan Rukiye Gürbüz, "Bu hastalık bende yaklaşık 6 yıldır var. Ben sosyal medyada bir video izlemiştim. Benim hastalığım gibi olan bir arkadaşımız burada tedavi görmüş ve olumlu şekilde yanıt almış. Hastaneye her seferinde sedye ile giriyordum artık yürüyerek girip çıkabiliyorum. Hastalık nedeniyle sosyal aktivitelerimin hepsini ertelemiştim. Çünkü tamamen ayağa kalkamıyordum. İş hayatıma ara vermek zorunda kaldım. Arkadaşlarıma zaman ayırmak ve eski halimle işe devam etmek istiyorum. Ben pes etmiştim. Hiçbir şekilde tedavi olamayacağımı düşünüyordum. Çünkü gitmediğim bir yer kalmamıştı. Her kapıdan olumsuz bir şekilde döndürüldüm. İzlediğim videolar ve hocalarımla irtibatım halinde olumlu bir şekilde yanıt aldım. Ben bu videoya istinaden hastaneye doktorlarımıza başvurdum. Kendimi doktorlara emanet ettim. Çok olumlu bir şekilde tedavim devam etti. Şu an çok mutluyum. Sağlığıma kavuştum" dedi. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Topuz ise, "Rukiye'nin 'bağırsak iltihabı' diye halk arasında söylenen Crohn hastalığı vardı. Rukiye'nin bağırsağını yeniden kullanılabilir bir hale getirmek için ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyattan önce kusma, karın ağrısı ve kramplar olan hastamız şu anda daha iyi bir şekilde yiyip, içip beslenebiliyor. 35 kiloyken şu anda 37 kiloya yaklaştı. Kendisi halinden memnun olduğunu, tedaviden fayda gördüğünü söylüyor. Şu anki hali bizim açımızdan gayet iyi. Biz de hastanın iyi olmasından dolayı kendimizi iyi hissediyoruz" diye konuştu.
Kaynak: DHA
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