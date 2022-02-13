Rukiye, sedye ile girdiği hastaneden yürüyerek çıktı - Son Dakika

KAYSERİ'de yaşayan Rukiye Gürbüz (26), 6 yıl

önce yakalandığı ince bağırsak iltihabı (Crohn) hastalığını yenerek sağlığına kavuştu. Hastalık nedeniyle uzun yıllar tüm sosyal aktivitelerden uzak kaldığını söyleyen Gürbüz, "Ben pes etmiştim. Hiçbir şekilde tedavi olamayacağımı düşünüyordum. Her kapıdan olumsuz bir şekilde döndürüldüm. Her seferinde sedye ile giriyordum artık yürüyerek girip çıkabiliyorum" dedi.