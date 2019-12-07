Son Dakika Haberleri: Rukiye Yıldırım'dan bronz madalya
Son Dakika Güncel Rukiye Yıldırım'dan bronz madalya - Son Dakika

Rukiye Yıldırım'dan bronz madalya

6 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden Dünya Tekvando Grand Prix Final Moskova 2019 müsabakalarında kadınlar 49 kiloda Bronz madalya maçında Rukiye Yıldırım rakibi Güney Koreli sporcu Jae Young Sim ile karşılaştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden Dünya Tekvando Grand Prix Final Moskova 2019 müsabakalarında kadınlar 49 kiloda Bronz madalya maçında Rukiye Yıldırım rakibi Güney Koreli sporcu Jae Young Sim ile karşılaştı. Yıldırım rakibini mağlup ederek madalyanın sahibi oldu.

Rukiye Yıldırım'dan bronz madalya

Rukiye Yıldırım, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zafer bayramı kutlamaları için Rusya'ya davet etti
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 20:00:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rukiye Yıldırım'dan bronz madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]