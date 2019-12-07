Rukiye Yıldırım'dan bronz madalya
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Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden Dünya Tekvando Grand Prix Final Moskova 2019 müsabakalarında kadınlar 49 kiloda Bronz madalya maçında Rukiye Yıldırım rakibi Güney Koreli sporcu Jae Young Sim ile karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:13 Kaynak: AA
Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden Dünya Tekvando Grand Prix Final Moskova 2019 müsabakalarında kadınlar 49 kiloda Bronz madalya maçında Rukiye Yıldırım rakibi Güney Koreli sporcu Jae Young Sim ile karşılaştı. Yıldırım rakibini mağlup ederek madalyanın sahibi oldu.
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