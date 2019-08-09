Son Dakika Haberleri: Rulman fabrikasında yangın (2)
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Rulman fabrikasında yangın (2)

1 saat önce

İzmir'de bir Rulman fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İzmir'de bir Rulman fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 1028'inci sokakta faaliyet gösteren bir Rulman fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
İtfaiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:49 Kaynak: AA
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