Rulo kağıt yüklü tır, Avrupa Otoyolu'nda alev topuna döndü - Son Dakika
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Rulo kağıt yüklü tır, Avrupa Otoyolu'nda alev topuna döndü

11.10.2022 00:57
Rulo kağıt yüklü tır, Avrupa Otoyolu'nda alev topuna döndü

Avrupa Otoyolu Çerkezköy Gişeler mevkiinde seyir halindeyken alev alan tır dorsesindeki rulo kağıtlar alev alev yandı.

Avrupa Otoyolu Çerkezköy Gişeler mevkiinde seyir halindeyken alev alan tır dorsesindeki rulo kağıtlar alev alev yandı.

Olay, Avrupa Otoyolu üzeri Çerkezköy ilçesi Silivri Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silivri istikametine seyreden tırın dorse kısmından dumanlar yükselmesi üzerine durumu fark eden tır şoförü, aracını yol kenarına çekerek araç ile dorseyi birbirinden ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine Çerkezköy, Büyükçavuşlu, Çanta ve Değirmenköy istasyonlarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tır dorsesinin tamamını etkisi altına alan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, yüzlerce koli rulo kağıt ile dorse küle döndü. - TEKİRDAĞ

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Rulo kağıt yüklü tır alev alev yandı Rulo kağıt yüklü tır alev alev yandı Son dakika haberi... Çine'de trafik kazası: 3 yaralı Son dakika haberi... Çine'de trafik kazası: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Büyükçavuşlu, İtfaiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rulo kağıt yüklü tır, Avrupa Otoyolu'nda alev topuna döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rulo kağıt yüklü tır, Avrupa Otoyolu'nda alev topuna döndü - Son Dakika
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