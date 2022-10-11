İhbar üzerine olay yerine Çerkezköy, Büyükçavuşlu, Çanta ve Değirmenköy istasyonlarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tır dorsesinin tamamını etkisi altına alan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olay, Avrupa Otoyolu üzeri Çerkezköy ilçesi Silivri Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silivri istikametine seyreden tırın dorse kısmından dumanlar yükselmesi üzerine durumu fark eden tır şoförü, aracını yol kenarına çekerek araç ile dorseyi birbirinden ayırdı.

Kaynak: İHA

Büyükçavuşlu, İtfaiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rulo kağıt yüklü tır, Avrupa Otoyolu'nda alev topuna döndü - Son Dakika

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