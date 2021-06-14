Rulomatik 23'den Fazla Ülke ve 255 Şehirde İş Ortaklığını Sürdürüyor! - Son Dakika

Rulomatik başarı üzerine başarı kazanırken Avrupa ve Asya'nın birleştiği Sanayi Merkezi Bursa'da bulunuyor. Genel merkezi ve üretim tesisi sanayi şehri Bursa'da olan Rulomatik lojistik merkezi ile girişimcilere fırsat sunuyor. Çok odaklı vizyonla yönettiği projelere büyük dikkat çekiyor. Rulomatik 23 ülkede 200'den fazla bölge bayisi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Yakında 70'ten fazla ülkede hizmet vermek için kapasitesini arttırma adımı olarak ortaklıklar kuruyor.

Rulomatik Başarı Öyküsü Yazmaya Geliyor

Otomatsan tarafından yaratılan marka yazılım ve donanım sistemleri ile 10000 metrekare kapalı teknik elektronik sanayi üretim tesisi ve organize sanayi bölgesinde bulunan kompleks yapısıyla 7000 metrekare kapalı alanda hizmet vermektedir. Firma bir yılda 4750 üzerinde yüksek teknolojili elektronik cihaz üretmekte. 9 yılında büyük bir değişim ve gelişim göstermenin gururunu yaşamaktadır. Teknik altyapı ve üretim gücü her geçen gelişen marka yurt dışında da giderek yaygınlaşan bir firma olma özelliği taşımaktadır.

Dünya Çapında Hizmet Veren Marka Distribütörleri İle İşbirliği Halinde

Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi haline gelen Rulomatik teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve gereklilikleri tespit ederek bu şekilde hizmet vermektedir. 23 ülkede ve yerel olarak bölgenize olağanüstü ve sürekli gelir sağlayacak ürünler ile dikkat çekmektedir. Tüm toplumsal sorunları çözecek bir birim yöneticisi ne de sahiptir.