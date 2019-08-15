Son Dakika Haberleri: Rum aktivistten, katliamın yıldönümünde 'bizi affedin' çağrısı
Son Dakika Dünya Haber

Rum aktivistten, katliamın yıldönümünde 'bizi affedin' çağrısı

1 saat önce

KIBRIS'TA 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKA-B örgütü tarafından Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde katledilen 126 Kıbrıslı Türkün anıldığı gün Kıbrıslı Rum barış aktivisti Christina Valanidou'nun yayınladığı 'özür paylaşımı' gündem oldu.

Rum aktivistten, katliamın yıldönümünde 'bizi affedin' çağrısı, System.String[]
KIBRIS'TA 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKA-B örgütü tarafından Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde katledilen 126 Kıbrıslı Türkün anıldığı gün Kıbrıslı Rum barış aktivisti Christina Valanidou'nun yayınladığı 'özür paylaşımı' gündem oldu.

Sosyal medya hesabından, "Sevgili Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız" diye selenen barış aktivisti Valanidou, "Sizden, size karşı işlenmiş Rum toplumunun tüm suç üyelerinin, masum insanlara, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçları için bizi affetmenizi istiyorum" dedi.

'BİR DAHA SAVAŞMAYALIM'

"Bu milliyetçilerin ve şöven Rumların, Rumlara karşı da suç işlediğini biliyorsunuz" diye devam eden Valanidou, "Ortak ülkemizi seven bizler, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi, ülkemiz ve bölgemizdeki barış için mücadelemize devam etmeliyiz. Bir daha asla savaşmamalı, bir daha asla toplumlarası çatışmalarda bulunmamalıyız. Kıbrıs, bölünemeyecek kadar küçüktür ve tüm Kıbrıslıların barış içinde yaşaması için yeterince büyük" ifadelerini kullandı.

Valanidou'nun paylaşımı medyada, 'katliam gününde anlamlı' çağrı şeklinde yer aldı.

Kıbrıs'ta Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde en genci 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 Türk katledilmişti.


Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rum aktivistten, katliamın yıldönümünde 'bizi affedin' çağrısı
ABD polisi, "davetsiz düğün hırsızı"nın peşine düştü! 22 bin TL ödülle aranıyor Cezaevinde ölü bulunan Epstein'in otopsi raporu: Boynunda kırıklar var İngilizlerden ailelere uyarı: Saat 22.00'dan sonra çocuklarınıza telefonu yasaklayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 17:10:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rum aktivistten, katliamın yıldönümünde 'bizi affedin' çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]