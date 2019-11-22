Rum aktrisin bavulu Güney Kıbrıs yerine, KKTC'ye gitti, kriz çıktı

ABD'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne uçan bir yolcunun bavulunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havaalanı'na gitmesi kriz çıkardı. Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, bavulu KKTC'ye gönderen şirketi protesto etti.

Olay, 16 Kasım'da meydana geldi. ABD'den yola çıkan Rum aktris Paola Hadjilambri, aktarma ile önce Budapeşte'ye indi, ardından ise Berlin'e gitti. Hadjilambri, Berlin'den Rum Kesimi'ndeki Baf Havaalanı'na gitti.

Uçaktan inen Hadjilambri, bavulunun gelmediğini gördü. Hava yolu şirketi Easyjet ile iletişime geçen Hadjilambri, bavulunun Berlin'deki havaalanında karıştığını öğrendi. Bagajının Güney'deki Baf veya Larnaka havalimanlarından birine gönderilmesini istedi.

'BAVULUNUZ ERCAN'DA GELİN ALIN'

Easyjet'in Berlin'de görevli çalışanları bavulu, 'Kıbrıs'a gidecek' diyerek Türk Hava Yolları'na teslim etti. Ancak bavul, Güney Kıbrıs yerine önce İstanbul, ardından da KKTC Ercan havaalanına getirildi. Ercan'da görevli çalışanlar da Hadjilambri'yi bavulu alması için aradı. 18 Kasım'da Ercan'a gelen Hadjilambri, bavulunu alarak yeniden Güney'e geçti.

Olayla ilgili basına açıklama yapan Hadjilambri, "Bavulum kaybolunca Easyjet danışma hattından bana bilgi verileceği söylendi. Bir gün sonra Türk numarasının aradığını gördüm. Bana, 'İyi günler. Sizi Ercan'dan arıyorum. Bavulunuz burada, buyurun alın' denildi. Arayan kişiye, 'Masrafını ödesem bagajımı gönderir misiniz' dedim. Bana 'Rum tarafına bavul gönderilmiyor' cevabı verildi. Daha sonra Ercan'a giderek bavulumu aldım" dedi.

RUMLAR PROTESTO ETTİ

KKTC'ye ilk kez geçtiğini ifade eden Rum Aktris, "Başımın derde girmemesi için sınırdaki Rum polislere olayı anlattım" diye konuştu. Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı da, Easyjet'i protesto etti. Şirkete gönderilen protesto mektubunda, bunun kabul edilemez olduğu savunuldu. Rum Sivil Havacılık Dairesi de Easyjet şirketinden konuyla ilgili daha detaylı bir araştırma yapılmasını istedi.