Son Dakika Haberleri: Rum Bakan:  Güvenlik ve Garantiler Kıbrıs Sorununun Özünü Oluşturmakta

Rum Bakan:  Güvenlik ve Garantiler Kıbrıs Sorununun Özünü Oluşturmakta

40 dakika önce

Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Savvas Aggelides, Kıbrıs sorunu konusunda açıklama yaparak, "Bizim için güvenlik ve garantiler Kıbrıs sorununun özünü oluşturmaktadır.

Rum Bakan:  Güvenlik ve Garantiler Kıbrıs Sorununun Özünü Oluşturmakta, System.String[]
Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Savvas Aggelides, Kıbrıs sorunu konusunda açıklama yaparak, "Bizim için güvenlik ve garantiler Kıbrıs sorununun özünü oluşturmaktadır. Kıbrıs sorunu üzerindeki müzakerelerin başarılı olması için bu gerçek görmezden gelinemez" dedi.

Rum Haber Ajansı CNA'ya göre Aggelides, bir anma etkinliğinde Kıbrıs sorunu üzerine açıklamalar yaptı. "Türk tarafında, güvenlik, garantiler, müdahale hakları ve Türk askerinin geri çekilmesi konularının göz ardı edilmesine yönelik bir çaba olduğu aşikardır" diyen Rum Bakan şöyle devam etti; 

'TÜRK ORDUSU ÇIKMALI'

"Ancak bizim için güvenlik ve garantiler Kıbrıs sorununun özünü oluşturmaktadır. Kıbrıs sorunu üzerindeki müzakerelerin başarılı olması için bu gerçek, görmezden gelinmemelidir. Biz kesinlikle Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasının peşindeyiz. Bu çözüm, kabul edilmez statükonun kaldırılması, uluslararası hukuk ve AB ilke ve değerleri temelinde, gerçekten bağımsız ve egemen bir devlet oluşturmaya götürecek, garantiler ve müdahale haklarının olmadığı veya Türk ordusunun bulunmadığı bir çözüm olmalıdır." - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:44 Kaynak: DHA

Kıbrıs, Dünya
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