'Kanlı Noel' şehitlerinin ismi verilen 3 gemiye büyük görev - Son Dakika
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'Kanlı Noel' şehitlerinin ismi verilen 3 gemiye büyük görev

11.08.2022 11:04

RUM çetesinin, Kıbrıslı Türkleri adadan silmek için Aralık 1963'te düzenlediği saldırıda, küvette anneleri ile birlikte kurşuna dizilen Murat, Hakan ve Kutsi İlhan kardeşlerin isimlerinin verildiği 3 sondaj destek gemisi, 'Abdülhamid Han' gemisine eşlik ediyor.

RUM çetesinin, Kıbrıslı Türkleri adadan silmek için Aralık 1963'te düzenlediği saldırıda, küvette anneleri ile birlikte kurşuna dizilen Murat, Hakan ve Kutsi İlhan kardeşlerin isimlerinin verildiği 3 sondaj destek gemisi, 'Abdülhamid Han' gemisine eşlik ediyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şehit ağabeylerinin isimlerinin verildiği gemilerin görevinin onur verici olduğunu söyledi.

EOKA örgütü olarak bilinen Rum çetesinin, Kıbrıslı Türkleri adadan silmek için 1963 yılının Aralık ayında düzenlediği saldırıda, o dönem Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda görevli Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet ve çocukları Murat, Hakan, Kutsi küvette kurşuna dizildi. Nihat İlhan'ın eşi ve çocuklarının katledilmesi, 364 Kıbrıs Türkü ile 174 Kıbrıs Rum'unun hayatını kaybettiği olayların sembolü haline geldi. Şehit kardeşlerin isimleri, geçen yıl Türkiye Petrolleri tarafından 3 sondaj destek gemisine verildi. 'Murat İlhan', 'Kutsi İlhan' ve 'Hakan İlhan' isimli gemiler, 'Yörükler-1' sahasında sondaj yapacak 'Abdülhamid Han' gemisine eşlik ediyor.

'DOSTA VE DÜŞMANA GÜZEL BİR MESAJ'Katliamın ardından Türkiye'ye dönen ve Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdürü olarak da görev yaptıktan sonra 2016 yılında 92 yaşında hayatını kaybeden Nihat İlhan'ın ikinci eşinden olan oğlu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ağabeylerinin isimlerini taşıyan gemilere verilen görevin kendilerini gururlandırdığını söyledi. İlhan, 7 Ekim'e kadar Antalya'nın en doğusundaki ilçe Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki bölgede sondaj yapacak 'Abdülhamid Han' gemisinin çalışmasına, 3 geminin destek vereceğini söyledi. İlhan, ağabeylerinin isimleri verilen gemileri, babasının adını taşıyan oğlu Nihat Demirhan İlhan ile birlikte daha önce ziyarete ettiğini belirterek, "Gemilerimiz Türkiye'nin farklı yerlerinde görev yaptılar. Bu son görev bizim için çok onur verici oldu hatta tüm Türkiye için onur, gurur verici oldu. Daha 5 yaşını bulmayan Murat ağabeyim, 3 yaşını bulmayan Kutsi ağabeyim, daha 1 yaşını bile bulmayan Hakan ilhan ağabeyimin şehadetlerinin 59'uncu yılında mavi vatanda hem de hemen Kıbrıs'ın yanında görev yapacak olmaları bizi gururlandırıyor. Türkiye Devleti çok büyük; hem unutmuyor hem de unutturmuyor. Açıkçası dosta ve düşmana çok güzel bir mesaj diye düşünüyorum" dedi.'BİZLER İÇİN GURUR KAYNAĞI'

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, gemilerde şehit ağabeylerinin fotoğraf ve hikayelerinin de olduğunu anlatarak, "59 yıl önce şehadete varan 3 küçük yavrunun isimlerini doğal gaz aramada kullanılan 3 gemiye veriyorsunuz. Bunlar gururumuz olan 'Abdülhamid Han' gemisi ile birlikte çok da başarılı güzel bir göreve çıkıyorlar. 3 şehidin isminin bu gemilere verilmiş olması ve bunların şu an tamamen barışçıl amaçlarla doğal gaz aramada kullanılması, gururumuz olan en büyük arama gemimiz 'Abdülhamid Han'ın ilk seferinde birlikte yol alması bizler için çok büyük gurur kaynağı. Mavi vatanın ne denli önemli olduğu, Türkiye'nin tarihine ne denli sahip çıktığını gösteriyor. Bu 3 gemi çok güzel destek gemileri. Ben oğlumla birlikte içinde bulunma olanağı da bulmuştum. İçinde aslında Mürüvvet annenin, Murat, Kutsi ve Hakan'ın hikayeleri, fotoğrafları ve malum olayı, şehadetlerini anlatan bir metin de var. Kıbrıs davası 86 milyonun ortak davası. Bu 3 şehit anneleri ile birlikte hepimizin ortak şehidi. Ben gemilerimizin birinin kaptanı ve çalışanları ile de bire bir görüşme olanağı bulmuştum. Görevin ne kadar önemli olduğunu, böyle bir gemide kaptanlık ya da görev almanın ne kadar önemli olduğunu ne kadar motive olduklarını söylüyorlardı. Allah düşünenlerden razı olsun" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Abdülhamid Han, Türkiye, Aralık, Kutsi, Noel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kanlı Noel' şehitlerinin ismi verilen 3 gemiye büyük görev - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Kanlı Noel' şehitlerinin ismi verilen 3 gemiye büyük görev - Son Dakika
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