Rum Dışişleri Bakanı Christodoulides: "ABD'den silah alma niyetinde değiliz" - Son Dakika
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Rum Dışişleri Bakanı Christodoulides: "ABD'den silah alma niyetinde değiliz"

6 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, ABD'nin GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu şartlı olarak kaldırmasının ardından, ABD'den silah alma niyetinde olmadıklarını söyledi.

Rum Dışişleri Bakanı Christodoulides:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, ABD'nin GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu şartlı olarak kaldırmasının ardından, ABD'den silah alma niyetinde olmadıklarını söyledi.

Rum yönetimine ait Kıbrıs Haber Ajansı'nın haberine göre, Bakan Christodoulides, ABD'nin GKRY'e silah ambargosunu kaldırma kararının, siyasi ve diplomatik öneme sahip olduğunu kaydetti.

ABD'nin bu kararla GKRY ile ikili ilişkilerini pozitif bir gündemle geliştirmek arzusunu taşıdığını belirten Christodoulides, bunun da herhangi bir üçüncü ülkeye karşı olmadığını iddia etti.

Christodoulides, "ABD'nin uyguladığı ambargo (silah) ikili ilişkilerin seviyesini yansıtmıyordu ancak GKRY, ABD'den silah alma niyetinde değil." dedi.

ABD'nin bu kararının Doğu Akdeniz'e nasıl yaklaştığını ve GKRY, Yunanistan ile İsrail arasındaki üçlü iş birliğine yönelik güçlü mesajlar verdiğini söyleyen Christodoulides, bunun ABD ile GKRY arasındaki ilişkileri de içerdiğini ifade etti.

ABD'de GKRY'e olan silah ambargosunu kaldırma kararı

ABD'de Kongrede kabul edilen, belirli koşullar ve sınırlamalar altında GKRY'e silah ambargosunun kaldırılmasını öngören "tahsisatlar yasa tasarısı" dün ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanmıştı.

Yasanın doğrudan GKRY ile ilgili bölümünde ABD'nin 1987'den bu yana bu ülkeye uygulamakta olduğu silah ambargosunun şartlı olarak kaldırılması öngörülüyor.

Bu bölümde satılan silahların son alıcısının GKRY yönetimi olması gerektiği vurgulanırken, GKRY'nin kara para aklamayla mücadeleye devam ettiğinin ve Rus askeri gemilerinin Rum limanlarını kullanmadığının Kongreye tescil edilmesi şartı getiriliyor. Buna göre en az yılda bir kez ABD yönetiminin Kongreye, GKRY'nin bu şartlara uyup uymadığını tespit eden bir rapor sunması gerekiyor.

Yasada ayrıca, bölgede "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) yaptırımları kapsamına girecek adımlardan uzak durulması gerektiği de vurgulanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:44 Kaynak: AA
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