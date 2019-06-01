Son Dakika Haberleri: Rum Dışişleri Bakanı: Türkiye'yi AB'de istiyoruz
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Rum Dışişleri Bakanı: Türkiye'yi AB'de istiyoruz

1 saat önce

RUM Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ülke olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğini desteklediklerini söyledi.

Rum Dışişleri Bakanı: Türkiye'yi AB'de istiyoruz, System.String[]
RUM  Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ülke olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğini desteklediklerini söyledi. 

" Ankara'nın Avrupa Komisyonu'nun önerilerini uygulamasının şart olduğunu" kaydeden Hristodulidis, "Türkiye'nin AB'ye yakın olması bizim de arzumuzdur. Türkiye'yi AB'de istiyoruz" dedi.
 
Rum devlet ajansının haberine göre Türkiye ile yaşanan doğalgaz krizi ile ilgili de konuşan Rum Bakan, "Bu çabalarımızda sakin olmamız gerekiyor" diye konuştu.


- Karahasan
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:50 Kaynak: DHA
Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya
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