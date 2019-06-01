Rum Dışişleri Bakanı: Türkiye'yi AB'de istiyoruz
1 saat önce
RUM Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ülke olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğini desteklediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:50 Kaynak: DHA
RUM Dışişleri Bakanı
Nikos Hristodulidis, ülke olarak Türkiye
'nin Avrupa Birliği
'ne üyeliğini desteklediklerini söyledi.
" Ankara'nın Avrupa Komisyonu'nun önerilerini uygulamasının şart olduğunu" kaydeden Hristodulidis, "Türkiye'nin AB'ye yakın olması bizim de arzumuzdur. Türkiye'yi AB'de istiyoruz" dedi.
Rum devlet ajansının haberine göre Türkiye ile yaşanan doğalgaz krizi ile ilgili de konuşan Rum Bakan, "Bu çabalarımızda sakin olmamız gerekiyor" diye konuştu.
- Karahasan
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