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Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan depreme dair 'Türkçe' başsağlığı mesajı
7 saat önce
RUM Dışişleri Bakanlığı, Elazığ merkezli deprem ile ilgili Türkçe açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:56 Kaynak: DHA
RUM Dışişleri Bakanlığı, Elazığ merkezli deprem ile ilgili Türkçe açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Türkiye'de Sivrice yakınında meydana gelen ölümcül depremi üzülerek oğrendik. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarınına samimi başsağlığı diliyoruz. Düşüncelerimiz yaralı ve etkilenmiş olanlarla. Arama ve kurtarma ekiplerinine en iyi sonuçlarını diliyoruz. Başsağlığı diliyoruz" denildi.
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