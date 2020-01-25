Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan depreme dair 'Türkçe' başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan depreme dair 'Türkçe' başsağlığı mesajı - Son Dakika Dünya

Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan depreme dair 'Türkçe' başsağlığı mesajı

7 saat önce

RUM Dışişleri Bakanlığı, Elazığ merkezli deprem ile ilgili Türkçe açıklama yaptı.

Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan depreme dair 'Türkçe' başsağlığı mesajı, System.String[]

RUM Dışişleri Bakanlığı, Elazığ merkezli deprem ile ilgili Türkçe açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Türkiye'de Sivrice yakınında meydana gelen ölümcül depremi üzülerek oğrendik. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarınına samimi başsağlığı diliyoruz. Düşüncelerimiz yaralı ve etkilenmiş olanlarla. Arama ve kurtarma ekiplerinine en iyi sonuçlarını diliyoruz. Başsağlığı diliyoruz" denildi.


Dışişleri Bakanlığı, Elazığ, Deprem, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:56 Kaynak: DHA
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