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Rum Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile işbirliği yapan 3 şirket için hukuki süreç başlattı

49 dakika önce

'FATİH' sondaj gemisi personeline yönelik uluslararası tutuklama emri çıkaran Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Akdeniz'de gerilimi artıracak adımları atmaya devam ediyor.

Rum Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile işbirliği yapan 3 şirket için hukuki süreç başlattı, System.String[]
'FATİH' sondaj gemisi personeline yönelik uluslararası tutuklama emri çıkaran Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Akdeniz'de gerilimi artıracak adımları atmaya devam ediyor.
Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz'de  Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine müdahil olan üç şirket aleyhinde hukuki süreç başlattığını açıkladı. Rum medyasının haberine göre, adı açıklanmayan üç şirketle ilgili hazırlıklara başlandı.
Rum Dışişleri Bakanlığı'nın üç şirketin uluslararası ilişkilerini de takip ettiği ve bu yönde de adımlar atacağı öne sürüldü. Rum yönetimin Fatih sondaj gemisi çalışanları için çıkardıkları, uluslararası tutuklama kararının benzer bir prosedürünü de Yavuz sondaj gemisi için yapacağı belirtildi. Rum Alithia gazetesi, "Rum yönetimi bu konuda kararlı" ifadelerine yer verdi.


- Lefkoşa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:02 Kaynak: DHA
Dünya
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