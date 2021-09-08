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Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi - Son Dakika

Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi

08.09.2021 13:35

Güney Kıbrıs Rum kesiminde, Eğitim Bakanlığı'nın orta eğitim kitaplarında Atatürk ile ilgili bölümlerinin yırtılması talimatını verdiği öğrenildi. Öğretmenlere 'acil' vurgusuyla gönderilen genelgenin ortaya çıkması üzerine Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı, konuyla ilgili bakanlıktan açıklama istedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Eğitim Bakanlığı'nın, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge gönderdiği bildirildi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAHRAMANI' BAŞLIĞI ALTINDA BULUNUYOR

Sigmalive'de yer alan habere göre, öğretmenlere 'acil' vurgusuyla elektronik ortamda gönderilen genelgede, yırtılması talimatı verilen sayfada, 'Türkiye'nin en büyük kahramanı' başlığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanat dünyasının kahramanları olarak da Frida Kahlo ile Diego Rivera işleniyor.

RUM EĞİTİM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA İSTENDİ

Öğretmenler, sosyal medya grupları üzerinden yırtılması talimatı verilen sayfanın Atatürk ile ilgili olduğu bilgisini paylaşırken, Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas, Rum Eğitim Bakanı'ndan izahat istedi.

"GENELGEYLE İLGİLİ SORULARI İLETECEĞİM"

Hacisavvas, "Önümüzdeki günlerde Eğitim Bakanlığı'nda yapacağımız görüşmede, ilgili kararı gündeme getiren sebepler hakkında izahat isteyeceğiz. Görüşmemiz, eğitimle ilgili başka ciddi konuları ele almak maksadıyla gerçekleşecek. Meslektaşlarıma, genelgeyle ilgili soruları ileteceğime dair söz verdim." ifadesini kullandı.

Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi

Mustafa Kemal Atatürk, Güney Kıbrıs, Türkiye, Rum, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi - Son Dakika Dünya


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