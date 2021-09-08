Rum Eğitim Bakanlığı, bir orta öğretim kitabındaki Atatürk sayfasının yırtılması için talimat verdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Eğitim Bakanlığı'nın, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge gönderdiği bildirildi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAHRAMANI' BAŞLIĞI ALTINDA BULUNUYOR

Sigmalive'de yer alan habere göre, öğretmenlere 'acil' vurgusuyla elektronik ortamda gönderilen genelgede, yırtılması talimatı verilen sayfada, 'Türkiye'nin en büyük kahramanı' başlığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanat dünyasının kahramanları olarak da Frida Kahlo ile Diego Rivera işleniyor.

RUM EĞİTİM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA İSTENDİ

Öğretmenler, sosyal medya grupları üzerinden yırtılması talimatı verilen sayfanın Atatürk ile ilgili olduğu bilgisini paylaşırken, Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas, Rum Eğitim Bakanı'ndan izahat istedi.

"GENELGEYLE İLGİLİ SORULARI İLETECEĞİM"

Hacisavvas, "Önümüzdeki günlerde Eğitim Bakanlığı'nda yapacağımız görüşmede, ilgili kararı gündeme getiren sebepler hakkında izahat isteyeceğiz. Görüşmemiz, eğitimle ilgili başka ciddi konuları ele almak maksadıyla gerçekleşecek. Meslektaşlarıma, genelgeyle ilgili soruları ileteceğime dair söz verdim." ifadesini kullandı.