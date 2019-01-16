Rum Enerji Bakanı: "Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun Oluşturulması Oldukça Önemli"
30 dakika önce
Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Mısır merkezli “East Mediterranean Gas Forum” adlı uluslararası örgüt oluşturulması konusunda alınan kararın “oldukça önemli” olduğunu söyledi. Alithia gazetesi, Kahire’de gerçekleştirilen zirve toplantısında alınan karar gereği, uluslararası örgüte Mısır, Yunanistan, İtalya, Güney Kıbrıs, İsrail, Ürdün ve Filistin’in katıldığını yazdı. Gazeteye göre Lakkotripis, örgüt sayesinde Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarından en iyi […]The post Rum Enerji Bakanı: “Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun oluşturulması oldukça önemli” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Mısır
merkezli "East Mediterranean Gas Forum" adlı uluslararası örgüt oluşturulması konusunda alınan kararın "oldukça önemli" olduğunu söyledi.
Alithia gazetesi, Kahire
'de gerçekleştirilen zirve toplantısında alınan karar gereği, uluslararası örgüte Mısır, Yunanistan
, İtalya
, Güney Kıbrıs
, İsrail
, Ürdün
ve Filistin
'in katıldığını yazdı.
Gazeteye göre Lakkotripis, örgüt sayesinde Doğu Akdeniz
'deki hidrokarbon yataklarından en iyi şekilde ortak istifade edilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Örgütün, katılımcı ülkeler açısından önemine vurgu yaparak, bu oluşumun uluslararası topluma mesaj verdiğini kaydeden Lakkotripis, daha önce buna benzer bir örgüt kurulmadığını ve ilerleyen zamanlarda, bu oluşumun öneminin herkes tarafından anlaşılacağını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:15
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