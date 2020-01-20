Rum gazeteci: Türkiye ile iş birliği yapmalıyız, mücadele edemeyiz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rum gazeteci: Türkiye ile iş birliği yapmalıyız, mücadele edemeyiz - Son Dakika Dünya

Rum gazeteci: Türkiye ile iş birliği yapmalıyız, mücadele edemeyiz

6 saat önce

Rum gazeteci Kristos Panayiotidis, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kavga etmek yerine, iş birliği yapmanın gerektiği belirterek, "Türkiye ile mücadele etmemiz mümkün değil" dedi.

Rum gazeteci: Türkiye ile iş birliği yapmalıyız, mücadele edemeyiz, System.String[]

Rum gazeteci Kristos Panayiotidis, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kavga etmek yerine, iş birliği yapmanın gerektiği belirterek, "Türkiye ile mücadele etmemiz mümkün değil" dedi.

Cyprus Mail gazetesinde "Türkiye, bizim inandığımız canavar mı?" başlıklı bir yazı yazan Rumların ünlü gazetecilerinden Panayiotides, "Türkiye ile coğrafi, ekonomik, nüfus, askeri ve diğer bütün verilere bakıldığında mücadele etmemiz mümkün değildir. Gelinen aşamada, Türkiye ile zıtlaşma, bu yönde politika gütme adayı uçurumdan aşağıya atmakla eş anlamlı olur" ifadelerini kullandı.

'HAYAL KURMAYIN' TEPKİSİ

"Türkiye'yi herhangi bir şekilde mağlup etmemiz veya geri çekilmeye zorlamamız olanak dışıdır" diyen Rum gazeteci, "Bunun hayalini kuran vatanseverler bir hayal aleminde yaşamaktadırlar ve bundan uyandıklarında çok geç olacak. Bizim Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de hidrokarbon meselesinde önemli bir aktör olarak tanımamız gerekmektedir. Türkiye zaten bunu sağlamak için uğraşmaktadır" dedi.


Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Türkiye, kavga, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:54 Kaynak: DHA
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