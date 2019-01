Rum Kesimi Hiçbir Şeyi…"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rum tarafının anlaşma sağlanan konularda dahi geri adım attığını belirterek, "Burada bir gerçeği gördük ki, Rum kesimi hiçbir şeyi Türk tarafı ile paylaşmaya hazır değil." dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne(KKTC) resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında yaptığı konuşmada KKTC programının çok verimli geçtiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu toplantılarda öncelikle Türkiye ve KKTC olarak ikili işbirliğimizi ekonomi ve eğitim başta olmak üzere her alanda işbirliğimizi nasıl geliştireceğiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne daha fazla desteği nasıl verebiliriz, bunları konuştuk" dedi.



"RUM KESİMİ HİÇBİR ŞEYİ TÜRK TARAFI İLE PAYLAŞMAYA HAZIR DEĞİL" KKTC-Türkiye arasındaki işbirliklerinin tarihsel değerlendirmesini de yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, daha önce Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yapılan görüşmelerin de sonuçsuz kaldığını belirtti. Çavuşoğlu Rum tarafının anlaşma sağlanan konularda dahi geri adım attığını belirterek, "Burada bir gerçeği gördük ki, Rum kesimi hiçbir şeyi Türk tarafı ile paylaşmaya hazır değil. Sayın Anastasiadis de zaten ikili görüşmelerimiz de bunu itiraf etti. Sonra New York'ta kendisi ile görüştüğümüzde başka seçenekler üzerinde de duruldu. Şimdi her gün farklı şeyler söyleyerek zaman kazanmaya çalışmak akılcı bir yaklaşım değildir" diye konuştu.



"NEYİ MÜZAKERE EDECEĞİMİZ KONUSUNDA HEMFİKİR OLMAMIZ LAZIM" Meselelerin çözülmesinde öncelikle tarafların neyi istediği ve ne için müzakere edildiğinin açık olması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla biz yeni bir müzakereye başlamak için her şeyden önce neyi müzakere edeceğimiz konusunda hemfikir olmamız lazım. Bu konuda Yunanistan'ın da aynı düşündüğünü görüyorum. Hatta Rum Kesimi de aynı düşünüyor, İngiltere de, biz de. Böyle boşuna bir daha zaman kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.



"KIBRIS'TA HALKLARI UMUTLANDIRIP BİR DAHA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMAYALIM" Bu parametrelerin belirlenmeden masaya oturmanın anlamsız olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta halkları umutlandırıp bir daha hayal kırıklığı yaşatmayalım, bizim derdimiz bu. Biz hep çözüm istedik istediğimiz zor bir şey de değil. Siyasi eşitliğe dayanan iki kesimliliğe dayanan adil kalıcı bir çözüm istedik. Ama bir taraf ben çözüm istemiyorum, paylaşmak istemiyorum, birlikte yaşamak istemiyorum diyorsa o zaman oturup düşünmemiz lazım" şeklinde konuştu.



"LAF OLSUN DİYE MÜZAKEREYE BAŞLAMANIN BİR ANLAMI YOKTU" Bu problemin çözümü için Birleşmiş Milletler (BM) dahil pek çok merci ile iletişime geçildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Biz hiçbir seçeneği dışlamıyoruz veya herhangi birisini de empoze etmiyoruz. Ama kimse de bir diğer seçenekleri de dışlamasın ve tüm seçenekleri ortaya koyalım, değerlendirelim. ve bir umut ışığı varsa anlaşabilirsek müzakereye başlayalım. Laf olsun diye müzakereye başlamanın bir anlamı yoktur" dedi. Kıbrıs adasında bulunan yer altı zenginliklerinin paylaşımı üzerine de görüşme yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Bu konuda da Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk halkının istediği son derece basit, burada herkesin kabul ettiği bir şey var, Kıbrıs Türk halkının da bu rezervler üzerinde hakkı var. O zaman bu kabul ediliyorsa bu hakkın garanti altına alınması gerekiyor. Tek taraflı sondaj ya da sismik araştırmalar yerine ortak bir çözüm bularak bu zenginlikler varsa ortaya çıkarılması lazım ve hakça paylaşılması lazım" şeklinde konuştu.



"KUZEY KIBRIS TÜRK HALKININ HAKKINI KORURUZ" Tek taraflı çözümleri samimiyetsiz olarak değerlendiren Çavuşoğlu, " Siz tek taraflı yapmaya devam ederseniz biz de Kuzey Kıbrıs Türk halkının hakkını koruruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgelerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına verdiği ruhsatlar çerçevesinde artık sadece sismik araştırma değil sondajı da yapacağız" dedi.



