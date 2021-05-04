Rum kesiminde Paskalya Bayramı'ndan bu yana 125 noktada yangın çıktı - Son Dakika

Rum kesiminde Paskalya Bayramı'ndan bu yana 125 noktada yangın çıktı

Kıbrıs Rum kesiminde, Paskalya Bayramı'nın kutlandığı 2 Mayıs gecesinden bu yana 125 noktada yangın çıktığı, Rum itfaiyesinin devam eden yangınlara yetişmekte zorlandığı belirtildi.

Kıbrıs Rum kesiminde, Paskalya Bayramı'nın kutlandığı 2 Mayıs gecesinden bu yana 125 noktada yangın çıktığı, Rum itfaiyesinin devam eden yangınlara yetişmekte zorlandığı belirtildi. Rum basınına göre Rum kesiminde son 24 saatte gençlerin, Paskalya nedeniyle yaktığı ateşler ve kullandıkları çatapatlar nedeniyle Lefkoşa'nın Rum kesiminde 60, Limasol'da 30, Larnaka'da 18, Baf'ta 13 ve Mağusa bölgesinde 4 olmak üzere toplam 125 yangına müdahale edildi. Rum itfaiyesi devam eden yangınlara müdahale etmekte zorlanırken bazı yerlerde yetersiz kalıyor. Rum gençler, İngiliz Üsler Bölgesi içerisinde kalan köylerde de polisin engellemeye çalışmasına rağmen ateş yaktı. Öte yandan gençler, Limasol'da bir polis aracını attıkları molotofkokteyliyle ateşe verdi.

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan "Online alışverişe de yasak gelecek mi?" sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesmesi doğa severleri ayaklandırdı

Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu

Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı

Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı?

10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu

20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı