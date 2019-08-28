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Rum lider anastasiadis: kıbrıs'ta çözümsüzlüğün nedeni türkiye

42 dakika önce

KIBRIS Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, 'Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin Kıbrıs'taki ortamı zehirlediğini' ileri sürdü.

Rum lider anastasiadis: kıbrıs'ta çözümsüzlüğün nedeni türkiye, System.String[]
KIBRIS Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, 'Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin Kıbrıs'taki ortamı zehirlediğini' ileri sürdü. Dış Rumlar Konferansında konuşan Anastasiadis, tek kaygısının gelecek nesillere olumlu bir gelecek bırakmak olduğunu, başka bir şey olmadığını söyledi.

'Türkiye'nin tavrının, Kıbrıs sorununun çözümlenmemesinin nedeni' olduğunu öne süren Rum lider, Doğu Akdeniz'deki çalışmaları 'provakasyon ve işgal' olarak niteledi.

Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitlik isteğine de karşı çıkan Anastasiadis, "Kıbrıs Rum tarafının bu talebi, önerildiği şekliyle, eşitsizlik ve haksızlık" dedi.

"ÇÖZÜM ŞARTLARI: TÜRKİYESİZ KIBRIS"

Etkinlikte konuşan Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos da, Kıbrıs'ta çözüm için şartları olduğunu ifade etti. Rum Papaz II. Hrisostomos, "Bir çözümde, Türkiye'nin müdahale haklarının olmaması gerekir. Ayrıca Ada, Türk askerinden ve Türkiye Cumhuriyeti kökenli vatandaşlardan kurtarılmalı" dedi.


Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:55 Kaynak: DHA
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