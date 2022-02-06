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Rum lider Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti - Son Dakika

Rum lider Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti

06.02.2022 16:34
Rum lider Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kovid-19 testi pozitif çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kovid-19 testi pozitif çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum lider Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Tatar'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

2 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan Tatar, o tarihten itibaren kendini izole etti.

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cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rum lider Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rum lider Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti - Son Dakika
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