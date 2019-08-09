Son Dakika Haberleri: Rum Lider Anastasiadis'tan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşme sonrası açıklama
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Rum Lider Anastasiadis'tan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşme sonrası açıklama

1 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapılan müzakerelerin yeniden başlaması açısından olumlu ve samimi bir ortamda geçtiğini söyledi.

Rum Lider Anastasiadis'tan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşme sonrası açıklama, System.String[]
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapılan müzakerelerin yeniden başlaması açısından olumlu ve samimi bir ortamda geçtiğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapılan görüşmenin ardından Rum Başkanlık Sarayı'nda kurmayları ile toplantı yaptı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Anastasiadis, görüşmenin, müzakerelerin yeniden başlaması açısından olumlu ve samimi bir ortamda geçtiğini söyledi.

Gazetecilerin Kıbrıslı Türklerin merkezi hükümette temsiliyetine dair sorusuna karşılık, bunun, iki taraf arasındaki anlaşmazlıklardan biri olduğuna dikkat çeken Anastasiadis, kendisinin taraflardan birine veya diğerine bağlı olmadan işleyebilir bir devlet kurmak için desantralizasyon önerdiğini söyledi. Siyasi eşitliğin sayısal eşitlik olmadığını söyleyen Rum lider, bir 'olumlu oyda' ısrar edilmesinin 'özde sayısal eşitlik değil' ilkesini etkisiz kıldığını, çünkü alınacak kararın bir olumlu oya bağlı olacak olmasıyla, toplumlardan birinin ötekini kendi karalarına mahkum edeceğini belirtti.

"Ele aldığımız konular arasında hidrokarbonlar da vardı" diyen Anastaiadis, görüşmede Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini de gündeme getirdiğini söyleyerek, Türkiye'nin bu faaliyetlerinin iki toplum arasında varılan yakınlaşmaları şaibe altına soktuğunu savundu. Rum Lider, Akıncı'nın, doğal gaz yönetimi için karma komite kurulması önerisine hakkında ise, "Bunun kabul edilemeyeceğini defalarca söyledim, çünkü Münhasır Ekonomik Bölge konusunda yalnız egemen devletler ruhsat veya karar verir" ifadesini kullandı.

Rum Lider, güven oluşturucu önlemler bağlamında Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın kapalı Maraş ile ilgili inisiyatiflerinin sorun oluşturduğunu açıkladığını sözlerine ekledi. - LEFKOŞA
Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:30 Kaynak: İHA
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