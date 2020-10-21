Rum lider Anastasiadis'ten altın pasaport çıkışı: "İlgim kanıtlansın istifa ederim" - Son Dakika

Rum lider Anastasiadis'ten altın pasaport çıkışı: "İlgim kanıtlansın istifa ederim"

21.10.2020 21:43
Rum lider Anastasiadis'ten altın pasaport çıkışı:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) "altın pasaport" skandalına yönelik konuşan GKRY lideri Nikos Anastasiadis, herhangi bir videonun yayınlanmasından endişe duymadığını, konuyla ilgili herhangi bir ilgisi kanıtlanırsa bunun sorumluluğunu kabul edip istifa edeceğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) "altın pasaport" skandalına yönelik konuşan GKRY lideri Nikos Anastasiadis, herhangi bir videonun yayınlanmasından endişe duymadığını, konuyla ilgili herhangi bir ilgisi kanıtlanırsa bunun sorumluluğunu kabul edip istifa edeceğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Rum Meclis Başkanı Dimitris Syllouris, AKEL Milletvekili Hristakis Ciovannis ve avukat Andreas Pittacis'in altın pasaport uygulaması kapsamında sabıkası bulunan yabancılara vatandaşlık sattığını gösteren skandal video ile ilgili GKRY lideri Nikos Anastasiadis sessizliğini bozdu. Yatırım karşılığı vatandaşlık programı ve pasaport satışları hakkında konuşan Anastasiadis herhangi bir videonun yayınlanmasından endişe duymadığını, konuyla ilgili herhangi bir ilgisi kanıtlanırsa bunun sorumluluğunu kabul edip istifa edeceğini duyurdu.

Anastasiadis damadının adının altın pasaport skandalında geçmesi üzerine, "Damadımın şirketi olarak anılan şirket, benim damadım olmadan 10 yıl önce vardı" dedi. Damadının daha çok konut amaçlı gayrimenkullerle uğraşan tanınmış biri olduğunu söyleyen Anastasiadis, damadının sadece yatırımcılara hitap eden çok katlı bir bina inşa ettiğini belirtti. Anastasiadis, "Damadım kızımla evlenmeden önce çalıştı ve işinde başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

Anastasiadis hukuk firmasının altın pasaport skandalına karıştığına dair çıkan haberlere de değinerek yüzde 50'sinin kızlarına, yüzde 50'sinin de diğer ortaklara ait olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasalarına göre suç kaydı olan bir yabancıya vatandaşlık verilmemesi gerekiyor, ancak Rum yönetimi bu kriteri göz ardı ediyor.

El Cezire muhabiri geçtiğimiz günlerde, Güney Kıbrıslı yetkililerin bu uygulamayı kullanarak sabıkası olan Çinli bir iş insanına yasalara aykırı pasaport vermeye çalışırken görüntülemişti. Sabıkası bulunan Çinli bir iş adamının aracısı kılığına giren El Cezire muhabirinin gizli çektiği görüntülerde, muhabirin suç kaydı olan Çinli iş adamına pasaport almak istediklerini belirtmesi üzerine Güney Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'den sonra 2 numaralı yetkilisi olan Meclis Başkanı Demetris Syllouris ile milletvekili Hristakis Ciovanis'in de bu konuda yardımcı olacaklarını söyledikleri ifade edilmişti. "Adımı kesinlikle kullanmayın" diyen Meclis Başkanı Syllouris, İçişleri Bakanı'nı çağırıp pasaport konusunu halledeceğini belirtiyor. Ayrıca, Rum Avukat Andreas Pittacis'in de "Suçlu yatırımcıların adları değişir değil mi?" yönündeki soruya, "Elbette ismini de değiştirebiliriz, burası Kıbrıs" cevabını verdiği görülmüştü. AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis de görüntülerde yer alan diğer bir isim olmuştu. Gizli çekimlerin ortaya çıkmasından sonra Rum Bakanlar Kurulu acil toplanarak yatırım karşılığı verilen vatandaşlık hakkı uygulamasının askıya alınacağını duyurmuştu. - LARNAKA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Pasaport, İstifa, Rum, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rum lider Anastasiadis'ten altın pasaport çıkışı: 'İlgim kanıtlansın istifa ederim' - Son Dakika


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