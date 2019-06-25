Son Dakika Haberleri: Rum Lider Hristofyas toprağa verildi
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Rum Lider Hristofyas toprağa verildi

39 dakika önce

Güney Kıbrıs Yönetimi eski liderlerinden Dimitris Hristofyas son yolculuğuna uğurlandı.

Rum Lider Hristofyas toprağa verildi, System.String[]
Güney Kıbrıs Yönetimi eski liderlerinden Dimitris Hristofyas son yolculuğuna uğurlandı. Hristofyas'ın cenaze törenine Kuzey Kıbrıs'tan çok sayıda siyasi katıldı.
Tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden Rum Yönetimi eski lideri Dimitris Hristofyas düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Hristofyas'ın naaşı cenaze töreni öncesi Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (PEO) Lefkoşa'daki merkezine getirildi. Hristofyas ailesi ise Strovolo'daki "Tis Tu Theu Sofias Kilisesi"nde taziyeleri kabul etti.
Hristofyas'ın cenaze törenine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı temsilen Sözcü Barış Burcu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın yanı sıra KKTC'nin bir önceki başbakanı ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve çok sayıda siyasi ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Hristofyas'ın cenazesi Makedonittisa Mezarlığı'na defnedildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:10 Kaynak: İHA
Güney Kıbrıs, Dimitris Hristofyas, Güncel
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