Rum Lider Hristofyas toprağa verildi
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Güney Kıbrıs Yönetimi eski liderlerinden Dimitris Hristofyas son yolculuğuna uğurlandı.
Güney Kıbrıs
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:10 Kaynak: İHA
Yönetimi eski liderlerinden Dimitris Hristofyas
son yolculuğuna uğurlandı. Hristofyas'ın cenaze törenine Kuzey Kıbrıs'tan çok sayıda siyasi katıldı.
Tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden Rum Yönetimi eski lideri Dimitris Hristofyas
düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Hristofyas'ın naaşı cenaze töreni öncesi Solcu İşçi
Sendikaları Federasyonu'nun (PEO) Lefkoşa'daki merkezine getirildi. Hristofyas ailesi ise Strovolo'daki "Tis Tu Theu Sofias Kilisesi"nde taziyeleri kabul etti.
Hristofyas'ın cenaze törenine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
'yı temsilen Sözcü
Barış Burcu, Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
'ın yanı sıra KKTC'nin bir önceki başbakanı ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve çok sayıda siyasi ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Hristofyas'ın cenazesi Makedonittisa Mezarlığı'na defnedildi.
(İHA)
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