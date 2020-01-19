Rum lider, Kral Selman ile görüştü - Son Dakika
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Rum lider, Kral Selman ile görüştü

6 saat önce

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Berlin'de yapılacak Libya konferansı öncesinde Suudi Arabistan'a gidip, Kral Selman Bin Abdülaziz ile görüştü.

Rum lider, Kral Selman ile görüştü, System.String[]

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Berlin'de yapılacak Libya konferansı öncesinde Suudi Arabistan'a gidip, Kral Selman Bin Abdülaziz ile görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan Al Saud'un davetlisi olarak Riyad'a geden Hristodulidis, görüşmelerine başladı. Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz tarafından da kabul edildi. Görüşme ile ilgili kısa bir açıklama yapan Hristodulidis, "Kral tarafından karşılanmam büyük onur ve şeref" dedi. Rum Bakan'ın, Riyad'da yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin, Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmelerin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin ve Orta Doğu'daki durumların ele alınacağı bildirildi.


Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Kral Selman, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:47 Kaynak: DHA
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