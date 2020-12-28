Rum lider Nikos Anastasiadis Kovid-19 aşısı oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Latsia'daki Sağlık Merkezi'nde (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aşılamalara eş zamanlı olarak başladı. Almanya, İtalya ,Avusturya, Fransa, Yunanistan gibi ülkelerin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde de (GKRY) aşı uygulaması başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Latsia'daki Sağlık Merkezi'nde Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği korona virüs aşısından yaptırdı. Aşı olduktan sonra açıklama yapan Anastasiadis, dünyanın salgın nedeniyle acı çekmeye devam ettiğini belirterek, aşı çalışmalarını yapan bilim insanlarına teşekkür ederek "Aşı bizi koruyacak ve bize yaşama hakkı verecek" dedi.