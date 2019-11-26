Son Dakika Haberleri: Rum liderden müzakere şartı: Türkiye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini durdursun
Son Dakika Dünya Rum liderden müzakere şartı: Türkiye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini durdursun - Son Dakika Dünya

Rum liderden müzakere şartı: Türkiye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini durdursun

7 saat önce

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine son vermesi gerektiğini söyledi.

Rum liderden müzakere şartı: Türkiye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini durdursun, System.String[]

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine son vermesi gerektiğini söyledi.

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalar yaptı. Görüşmeyi olumlu olarak değerlendiren Anastasiadis, bilindik zorluklara karşın, görüşmenin diyalogun yeniden başlaması çabasında olumlu bir adım teşkil ettiğini söyledi. Rum lider, Guterres'in çabalarının da önemli olduğunu ifade etti.Anastasiadis sözlerine son verirken ise Türkiye'ye yönelik açıklamalar yaptı. Anastasiadis, "Özlü müzakerelerin yeniden başlaması için, referans şartlarının ötesinde, Türkiye'nin Rum Yönetimi aleyhindeki 'yasadışı eylemlerine', 'Maraş'ta kolonizasyon tehdidine' son vermesi gerektiğini" belirtti.


Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:03 Kaynak: DHA
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