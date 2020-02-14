Rum liderden 'uçak' özrü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rum liderden 'uçak' özrü - Son Dakika Dünya

Rum liderden 'uçak' özrü

6 saat önce

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Suudi Şeyhi Abdul-rahman Khalid Salen bin Mahfuz'un özel uçağını kullanarak ailesiyle tatile gittiği için özür diledi.

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GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Suudi Şeyhi Abdul-rahman Khalid Salen bin Mahfuz'un özel uçağını kullanarak ailesiyle tatile gittiği için özür diledi.

Güney Kıbrıs'ta tartışmalara neden olan olay, Anastasiadis'in, Suudi şeyhine ait özel uçakla yaptığı seyahatlerin ortaya çıkmasıyla başladı. Tartışmalarda Suudi Şeyhi'nin ailesinden 18 kişinin de 'Kıbrıs Cumhuriyeti' yani AB vatandaşı yapıldığı ortaya çıktı.

Rum Sayıştaylığı Dairesi de, seyahatler için bir rapor hazırlayarak Temcilciler Meclisi Denetleme Komitesi'ne sevk etti. Komite Rum liderden savunma istedi.

'SİYASİ ETİĞE AYKIRI, KABUL EDİYORUM'

Komiteye bir mektupla savunma gönderen Anastasiadis, ailesiyle gittiği Seyşeller tatilinde Suudi şeyhinin özel jetini kullandığı için özür diledi.

Anastasiadis, Suudi Şeyhi ailesinden 18 kişinin 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşlığı almasıyla ilgili, aleyhinde yapılan tüm suçlamaları ise reddetti. Rum lider, vatandaş olanların 'yatırım şartı' ile olduğunu savundu.

Anastasiadis mektubunda, Suudi Şeyhi'nin uçağını ücretsiz olarak kullanarak ailece tatile gitmelerinin siyasi etik olarak doğru olmadığını belirterek, "Uçağı kullanmaktan kaçınabilirdim" dedi. Rum lider, uçağı kullanmasını dostane bir jest olarak savundu.

Rum siyasi partiler de, Anastasiadis'in açıklamalarından memnun olmadıklarını açıkladı.


Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:08 Kaynak: DHA
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