Rum lidere, Suudi şeyhine ait yolcu uçağını kullanması nedeniyle soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rum lidere, Suudi şeyhine ait yolcu uçağını kullanması nedeniyle soruşturma - Son Dakika Dünya

Rum lidere, Suudi şeyhine ait yolcu uçağını kullanması nedeniyle soruşturma

6 saat önce

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in bir Suudi şeyhine ait özel uçakla yaptığı seyahatler incelemeye alındı.

Rum lidere, Suudi şeyhine ait yolcu uçağını kullanması nedeniyle soruşturma, System.String[]

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in bir Suudi şeyhine ait özel uçakla yaptığı seyahatler incelemeye alındı. Rum Sayıştaylığı Dairesi, seyahatler için bir rapor hazırladı. Rapor, Temcilciler Meclisi Denetleme Komitesi'ne sevk edildi.

20 Şubat'ta toplanacak komite, Anastasiadis'in 2018 ile 2019 yılları arasında Boeing 737-800 tipi yolcu uçağıyla yaptığı 21 seyahatle ilgili prosedürleri inceleyecek.

Rum medyası, bazı milletvekillerinin, Anastasiadis'in yaptığı seyahatlerin siyasi etiğe aykırılık içerdiği gerekçesiyle, konuyu Rum Meclisi Kurumlar Komitesi'ne sevk edeceğini belirtti.


Nikos Anastasiadis, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:11 Kaynak: DHA
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