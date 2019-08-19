Son Dakika Haberleri: "Rum liderliği, mutabakatlara bağlılığını inkar ediyor"
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"Rum liderliği, mutabakatlara bağlılığını inkar ediyor"

35 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, "Rum liderliği bir yandan mutabakatlara bağlılığını ifade ederken diğer yandan hükümet sözcüsü aracılığıyla bunu inkar eden bir pozisyondadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, "Rum liderliği bir yandan mutabakatlara bağlılığını ifade ederken diğer yandan hükümet sözcüsü aracılığıyla bunu inkar eden bir pozisyondadır." değerlendirmesinde bulundu.
Burcu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu'nun dün yaptığı, " Türkiye, her federasyon için geçerli olan genel siyasi eşitlik ilkesini çarpıtarak devletin her kararı için bir Kıbrıs Türk olumlu oyunun gerekli olduğuna ilişkin istek aracılığıyla federal yönetim biçiminin kontrolünü istiyor." şeklindeki açıklamasına yazılı yanıt verdi.
Prodromu'nun bu açıklamayla yersiz, yanlış ve yakışıksız bir yaklaşımın sergilendiğine dikkati çeken Burcu, siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım ilkesinin öncelikle Kıbrıs Türk halkının temel talebi olduğunu ve Türkiye'nin de desteklediği bu haklı talebin, gerçekte talep olmanın ötesinde yerleşmiş bir Birleşmiş Milletler (BM) parametresi olduğunun altını çizdi.
Burcu, "Kararlarda asgari bir olumlu oy ilkesi; bunun da ötesinde taraflar arasında varılmış mutabakatlardan biridir. Rum liderliği bir yandan mutabakatlara bağlılığını ifade ederken diğer yandan hükümet sözcüsü aracılığıyla bunu inkar eden bir pozisyondadır. Bu çelişkili durumlarından Türkiye'nin adını karıştırarak kaçış yolu bulmaları mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
Burcu, 9 Ağustos'ta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis'in yaptığı kapsamlı görüşme sonrasında, BM Genel Sekreterinin referans kavramları oluşturmak üzere görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapılacak görüşmeler için yapıcı bir anlayışla hazırlıklarını yapmakta olduklarını vurguladı.
Rum tarafında da aynı anlayışın hakim olmasını beklediklerini belirten Burcu, "Ortamı zehirleyen ve siyasi eşitliği şeytanlaştıran bu tür beyanların hiçbir yararı olmadığını anımsatmakta yarar görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Birleşmiş Milletler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:32 Kaynak: AA
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