Rum medyası: Amerikan komandoları Kıbrıs'ta ne yapıyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rum medyası: Amerikan komandoları Kıbrıs'ta ne yapıyor? - Son Dakika Dünya

Rum medyası: Amerikan komandoları Kıbrıs'ta ne yapıyor?

6 saat önce

ABD'nin Güney Kıbrıs'taki Baf kentindeki Andreas Papandreu Hava Üssü'ne asker yığmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Rum medyası: Amerikan komandoları Kıbrıs'ta ne yapıyor?, System.String[]

ABD'nin Güney Kıbrıs'taki Baf kentindeki Andreas Papandreu Hava Üssü'ne asker yığmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. ABD'nin her gün askeri tatbikatlar yaptığı kaydedilirken; Rum medyası, "Amerikan komandoları Baf'ta ne yapıyor?" manşetini attı.

Haberlere göre, ABD'li askerler Acemi Kampı'nı kullanıyor. Anarida'daki Acemi Kampı ile Andreas Papandreu arasındaki ulaşım ise Chinook helikopterleriyle sağlanıyor. ABD'liler bölgede gizli olarak da tatbikatlar yapıyor. Andreas Papandreu Hava Üssü'nde 2 adet Apache, 5 adet Black Hawk ve 5 adet Chinook tipi helikopter, 2 adet C-130 tipi nakliye uçağı, 6 adet zırhlı personel taşıyıcı araç ve Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Anarida'daki Eğitim Kampı'nda ise 380 ABD askeri bulunuyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Andreas Papandreu, Güney Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:04 Kaynak: DHA
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