Rum medyası: Doğu Akdeniz, ABD'ye ait casus uçaklarla dolu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rum medyası: Doğu Akdeniz, ABD'ye ait casus uçaklarla dolu - Son Dakika Dünya

Rum medyası: Doğu Akdeniz, ABD'ye ait casus uçaklarla dolu

7 saat önce

Rum medyası, ABD'ye ait 'casus uçakların' son dönemlerde Doğu Akdeniz'de uçuşlarını sıklaştırdığını belirterek, gelişmeyi "Doğu Akdeniz, ABD casus uçaklarıyla dolu" başlıkları ile duyurdu.

Rum medyası: Doğu Akdeniz, ABD'ye ait casus uçaklarla dolu, System.String[]

Rum medyası, ABD'ye ait 'casus uçakların' son dönemlerde Doğu Akdeniz'de uçuşlarını sıklaştırdığını belirterek, gelişmeyi "Doğu Akdeniz, ABD casus uçaklarıyla dolu" başlıkları ile duyurdu.

"YAVUZ'U GÖZLÜYORLAR"

ABD'ye ait casus uçakların Yavuz Sondaj gemisinin etrafında dolaştığını belirten Rum medyası, "ABD'ye ait casus uçaklar her gün bölgede dolaşmaya başladı" diye yazdı. Uçakların Rum havaalanlarını kullandığına işaret edilen haberlerde, havada 'Dornier C-146A' tipi 4 farklı uçağın dolaştığı kaydedildi.

Rum Fileleftheros gazetesi, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait 'Lockheed 130H' uçaklarının da Baf Havalimanı'na indiğini yazdı.Gazete İsrail'e ait 'G550' casus uçağı ile Fransa'ya ait 'NorthopGrumman E2C Hawkeye' uçaklarının da bölgede uçuşlar yaptığını belirtti.


Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Akdeniz, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:21 Kaynak: DHA
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