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Son Dakika Dünya Rum medyası: Rum tarafında her haneye bir silah düşüyor - Son Dakika Dünya

Rum medyası: Rum tarafında her haneye bir silah düşüyor

6 saat önce

RUM medyası, Türklere karşı ırkçı saldırılarıyla gündeme gelen ELAM örgütünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı yaktığı bir dönemde, kullanılan silahları gündeme getirdi.

Rum medyası: Rum tarafında her haneye bir silah düşüyor, System.String[]

RUM medyası, Türklere karşı ırkçı saldırılarıyla gündeme gelen ELAM örgütünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı yaktığı bir dönemde, kullanılan silahları gündeme getirdi. Araştırmalara göre Güney Kıbrıs, dünyanın en çok silah kullanan ülkeler arasında 5 ila 9'uncu sırada yer alıyor.

Rum medyasının, "Her evde bir silah" manşetiyle verdiği habere göre, Güney Kıbrıs'ta ortalama 100 kişiye 36,4 silah düşüyor. Rumların, Irak, Suriye ve Lübnan'ın da aşarak dünya sıralamasındaki yerinin 5'incilik ve 9'unculuk arasında değiştiği bildirildi.

RUM MEDYASI MANŞET YAPTI

Politis gazetesi haberi, "Silah tasarrufu oranında Irak'ı da geçtik. Rumlar, hiçbir denetim olmaksızın tamamen silahlı. Silahlar soygun veya cinayet gibi yasadışı faaliyetlerde kullanıldı" manşetiyle verdi. Güney Kıbrıs'ın nüfusunun bir milyon olduğuna dikkat çekilen haberde, "Yaklaşık 285 bin silah var. Bunların yaklaşık 155 bini kayıtlı silahlardır" ifadelerine yer verildi.

Rumların G-3, Kalaşnikof, Sa vz. 58 tipi hücum silahları kullandığına dikkat çekilen haberlerde; "25 ile 70 yaş aralığındaki, 3 kişiden 1'inin bir av tüfeği veya askeri tüfeği var" denildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:28 Kaynak: DHA
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