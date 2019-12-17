Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır - Son Dakika Dünya

Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır

7 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Geçitkale Havaalanı'nın İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı Hava Araçları (SİHA) üssü yapılmasının ardından ilk Bayraktar TB2 tipi İHA'nın KKTC'ye gelmesi Rum basınında geniş yankı buldu.

Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Geçitkale Havaalanı'nın İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı Hava Araçları (SİHA) üssü yapılmasının ardından ilk Bayraktar TB2 tipi İHA'nın KKTC'ye gelmesi Rum basınında geniş yankı buldu.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis de, Geçitkale Havaalanı'nda İHA üssü kurulmasını 'büyük bir ciddiyetle' değerlendirdiklerini söyledi.

MUHALEFET: MEYDAN OKUMA

Rum Ana muhalefet AKEL partisi ise bunu "Rum Yönetimi'ne bir meydan okuma" olarak değerlendirdi.

RUM BASINI: GÖRÜNMEZ TEHLİKE

Fileleftheros gazetesi, "İHA'nın KKTC'de konuşlanma sebebinin, bölgede görev yapan araştırma ve sondaj gemilerinin güvenliğinin sağlanması olarak açıklanmasına karşın, sahip olduğu imkan ve kabiliyetler nedeniyle Güney Kıbrıs için 'görünmez tehlike olduğunu' savundu. Gazete, "Uzaktan ve görünmeden Güney Kıbrıs'ta herhangi bir hedefi vurabilirler. Bu insansız hava araçları yalnız araştırma veya istihbarat için değil. Türk ordusu onları hali hazırda Irak içerisindeki hedefleri vurmak için başarıyla kullandı" ifadelerine yer verdi.

Politis de, "İHA'ların gözlem ve istihbarat kabiliyeti dışında bombardıman kabiliyetine de sahip olduğunu" yazdı. RUM BAKAN: CİDDİYETLE DEĞERLENDİRİYORUZ

Rum Savunma Bakanı Angelidis, Geçitkale Havaalanı'nda İHA üssü kurulmasını, büyük bir ciddiyetle değerlendirdiklerini belirterek, Türkiye'nin bu hareketiyle bölgede faaliyet gösteren ülkelere de mesaj verdiğini söyledi. İHA'ların KKTC'ye ve Rum Yönetimi'nin İsrail'den İHA satın almasına tepki için mi konuşlandırıldığının sorulması üzerine Angelidis, "Bir sen, bir ben mantığına giremeyiz. Bütün bu eylemler değerlendiriliyor. Operasyonel faaliyetler yapılıyor ancak siyasi düzeyde, Türkiye'nin vermek istediği mesaj budur" dedi.


Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:40 Kaynak: DHA
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