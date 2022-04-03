Rum Ortodoks Kilisesinden ramazan kutlaması - Son Dakika
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Rum Ortodoks Kilisesinden ramazan kutlaması

03.04.2022 17:13

Kadıköy'de bulunan Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi, Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Kadıköy'de bulunan Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi, Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesinin ana giriş kapısının üzerindeki dijital ekrana, ramazan ayının başlaması dolayasıyla "Hoş geldin Ramazan", "Hayırlı Ramazanlar" yazısına yer verildi.

Kilisenin kapısında bulunan yazının yer aldığı fotoğrafın bazı kullanıcılar tarafından paylaşılması, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Rum Ortodoks Kilisesinden ramazan kutlaması
Rum Ortodoks Kilisesinden ramazan kutlaması
Rum Ortodoks Kilisesinden ramazan kutlaması

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Ortodoks Kilisesi, Ortodoks, Kadıköy, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rum Ortodoks Kilisesinden ramazan kutlaması - Son Dakika


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