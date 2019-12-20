Rum polisinden, İsrailli bir firmanın 3 çalışanına "casusluk" suçlamasıyla gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rum polisinden, İsrailli bir firmanın 3 çalışanına 'casusluk' suçlamasıyla gözaltı - Son Dakika

Rum polisinden, İsrailli bir firmanın 3 çalışanına "casusluk" suçlamasıyla gözaltı

6 saat önce

Güney Kıbrıs'ta İsrailli eski bir istihbarat subayına ait firmada çalışan 3 kişi "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Rum polisinden, İsrailli bir firmanın 3 çalışanına

Güney Kıbrıs'ta İsrailli eski bir istihbarat subayına ait firmada çalışan 3 kişi "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Associated Press'in haberine göre, Rum polisi, yüksek teknolojili takip cihazı üreten İsrailli bir firmada çalışan 3 kişiyi özel iletişim ve kişisel veri yasalarını ihlal ettiği suçlamasıyla gözaltına aldığını duyurdu.

İki erkek ve biri kadın olan sanıkların bugün "suç işlemek adına komplo kurmak" ve "sahte iddialarla kayıt yaptırmak" dahil 13 ayrı suçlama ile mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Polis, firmanın çalışanları tarafından Ada halkını gözetlemek için gelişmiş teknolojiyle donatılmış bir minibüs kullanıldığı iddiaları üzerine bir soruşturma başlatmıştı.

İsrailli şirket ise yanlış bir işlem yaptıklarına dair iddiaları reddederek, istihbarat sistemleri satmadıkları ve kiralamadıklarını, müşterilerine böyle bir hizmet sunmadıklarını kaydetti.

Firma, söz konusu minibüsün Kıbrıs'ta sadece gösteri amaçlı ve saha testleri için yerel makamların bilgisiyle kullanıldığını iddia etti.

Associated Press, Güney Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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