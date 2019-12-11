Rum Savunma Bakanı'ndan 'sıcak temas' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rum Savunma Bakanı'ndan 'sıcak temas' açıklaması - Son Dakika Dünya

Rum Savunma Bakanı'ndan 'sıcak temas' açıklaması

6 saat önce

KIBRIS Rum yönetimi Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de sıcak bir temas ihtimali ile ilgili açıklamalar yaptı.

Rum Savunma Bakanı'ndan 'sıcak temas' açıklaması, System.String[]

KIBRIS Rum yönetimi Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de sıcak bir temas ihtimali ile ilgili açıklamalar yaptı.  Rum Bakan, Türkiye'yi, 'davranışları ile istikrarsızlık yaratmakla' suçladı ancak şu anda sıcak temas riskini değerlendirmediklerini söyledi. Rum Komando Birliği'nde düzenlenen törene katılan Angelidis, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının imzalanmasını değerlendirdi.

SICAK TEMAS SORUSU

Angelidis, "Argüman zor çünkü artık yalnız 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarıyla ilgili olmaktan çıktı. Türkiye, Libya ile sözde anlaşmasıyla Doğu Akdeniz'in tamamında istikrarsızlık yaratan bir davranış başlattı" dedi.

Rum Bakan Angelidis, Türkiye ile sıcak temas ihtimaliyle ilgili soruya ise şöyle cevap verdi; "Savunma Bakanlığı gündelik olarak durumu değerlendiriyor. Türkiye'nin her gün sıcak temas yaratmaya çalıştığını söyleyebilirim ancak yaptığımız eylemlerle bağlantılı olarak gösterdiğimiz bu davranış ve dikkat ile şu an için böyle bir risk değerlendirilmediğine inanıyorum."


Doğu Akdeniz, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:35 Kaynak: DHA
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