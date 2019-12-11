Rum Savunma Bakanlığı: İtalya ve Fransa'yla ortak tatbikat yapacağız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rum Savunma Bakanlığı: İtalya ve Fransa'yla ortak tatbikat yapacağız - Son Dakika Dünya

Rum Savunma Bakanlığı: İtalya ve Fransa'yla ortak tatbikat yapacağız

6 saat önce

Rum Savunma Bakanlığı, Fransa ve İtalya ile birlikte yarın ortak tatbikat yapacaklarını açıkladı.

Rum Savunma Bakanlığı: İtalya ve Fransa'yla ortak tatbikat yapacağız, System.String[]

Rum Savunma Bakanlığı, Fransa ve İtalya ile birlikte yarın ortak tatbikat yapacaklarını açıkladı.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından yapılacağı açıklanan tatbikat, Güney Kıbrıs kara sularında icra edilecek.

ANKARA'YA MESAJ: HAZIRIZ

Öte yandan İtalya da, Doğu Akdeniz'de devriye görevi yapan savaş gemisini Güney Kıbrıs'a gönderdi. Martinengo adlı fırkateyn Larnaka Limanı'na demirledi. Rum medyası da, İtalyan Gazetesi La Repubblica'nın haberini öne çıkardı. Habere göre gazeteye konuşan İtalyan yetkililer, " Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" dedi.


İtalya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Gül: Milletvekillerinin daha çok çalışması gerekecek
"Birader sen öğretmen misin?" çıkışıyla tepki çeken Konya Valisi, camiye ayakkabıyla girdi Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı AK Parti'li Yavuz'dan "Arabuluculuk sınavı" açıklaması: Taban puanı aştık

Son Dakika Haberleri
21:08 MHP'li Enginyurt'tan 'çakar' tepkisi - Son Dakika
21:06 Erdoğan-Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
21:05 Sözcü Kalın: "Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi olmamıştır" - Son Dakika
21:00 Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon... - Son Dakika
21:00 İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. - Son Dakika
20:47 Mark Esper: Türkiye'nin NATO yörüngesinden çıkıp Rusya ile yakınlaşması, en büyük endişe kaynağı - Son Dakika
20:00 AK Parti'li Yavuz'dan "Arabuluculuk sınavı" açıklaması: Taban puanı aştık - Son Dakika
19:48 İbrahim Kalın'dan Feyzullah Kıyıklık'ın Davutoğlu'nu ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan'ın bu yönde görevlendirmesi olmadı - Son Dakika
19:25 Soykırım destekçisi Handke, Kosova'da "istenmeyen adam" ilan edildi - Son Dakika
19:08 Kirli işbirliği bir kez daha gün yüzüne çıktı! Mossad ajanı ile terörist Mazlum Kobani aynı karede - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 21:18:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rum Savunma Bakanlığı: İtalya ve Fransa'yla ortak tatbikat yapacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]