Rum taksiciler KKTC'den yakıt almalarını engelleyen Rum yönetimini protesto etti - Son Dakika

Rum taksiciler KKTC'den yakıt almalarını engelleyen Rum yönetimini protesto etti

Kıbrıs Rum kesiminde taksiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) akaryakıt almalarını engellemek isteyen Rum yönetimini protesto için greve gitti.

Kıbrıs Rum kesiminde taksiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) akaryakıt almalarını engellemek isteyen Rum yönetimini protesto için greve gitti. Rum basınında yer alan habere göre, taksiciler, geçiş kapılarında gümrük görevlilerinin yakıtı KKTC'den alıp almadıklarını kontrol etmeleri nedeniyle grev başlattı. Taksicilerin açıklamasında, Rum Maliye Bakanlığının bir yetkilisinin, taksicilere tehditkar ve insafsızca davrandığı belirtildi. Protesto sebebiyle Lefkoşa'nın Rum kesiminde kalan bölümünde araç kuyrukları oluştu. Rum taksiciler, 13 Kasım'da KKTC'ye geçişlerde benzin alıp almadıklarının kontrol edilmesini protesto ederek Rum kesimindeki Metehan Sınır Kapısı'na giden yolu birkaç saatliğine kapatmıştı. Aynı gün, Rum gümrük görevlilerinin KKTC'ye geçiş yapacak araçların yakıt göstergelerini kontrol etmesi sonrası taksiciler protesto kararı almıştı. Lefkoşa Rum Şehir Taksicileri Birliği, gümrük memurlarının "Kuzeyden yakıt alırsanız araçlarınıza el koyacağız" tehdidine karşı süresiz greve gidecekleri açıklaması yapmıştı.

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