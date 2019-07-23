Son Dakika Haberleri: Rum yönetimi, Akıncı'nın sondaj krizine yönelik önerisini kabul edecek mi?
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Rum yönetimi, Akıncı'nın sondaj krizine yönelik önerisini kabul edecek mi?

15 dakika önce

Doğu Akdeniz'de Türkiye tarafından başlatılan sondaj çalışmalarının ardından gerilen Kıbrıs krizine çözüm bulmak için Türk ve Rum yönetimlerinin liderleri 9 Ağustos'ta görüşme kararı aldı

Rum yönetimi, Akıncı'nın sondaj krizine yönelik önerisini kabul edecek mi?, System.String[]
Doğu Akdeniz'de Türkiye tarafından başlatılan sondaj çalışmalarının ardından gerilen Kıbrıs krizine çözüm bulmak için Türk ve Rum liderler 9 Ağustos'ta görüşme kararı aldı.

Görüşme öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderen Rum lider Nicos Anastasiades'in KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapılması planlanan öneriyi kabul etmeyeceği öne sürüldü.
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Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:52 
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