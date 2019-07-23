Rum yönetimi, Akıncı'nın sondaj krizine yönelik önerisini kabul edecek mi?

Doğu Akdeniz'de Türkiye tarafından başlatılan sondaj çalışmalarının ardından gerilen Kıbrıs krizine çözüm bulmak için Türk ve Rum liderler 9 Ağustos'ta görüşme kararı aldı.Görüşme öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderen Rum lider Nicos Anastasiades'in KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapılması planlanan öneriyi kabul etmeyeceği öne sürüldü.