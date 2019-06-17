Son Dakika Haberleri: Rum Yönetimi'nde 'Fatih' krizi
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Rum Yönetimi'nde 'Fatih' krizi

1 saat önce

DOĞU Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Fatih Gemisi'nin, Rumların tüm diplomatik girişimlerine rağmen çalışmalarını sürdürmesi Rum yönetiminde krize neden oldu.

Rum Yönetimi'nde 'Fatih' krizi, System.String[]
DOĞU Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Fatih Gemisi'nin, Rumların tüm diplomatik girişimlerine rağmen çalışmalarını sürdürmesi Rum yönetiminde krize neden oldu.
Politis gazetesi, yaşanan krizi, 'Kıbrıs nasıl Türkiye'nin rehini oldu. Fatih yüzünden çıkmazla karşı karşıya' manşetiyle verdi. Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı'nın, Fatih'in sondaj çalışmalarıyla ilgili gerçekte ne olduğunu tam olarak bilemediğini belirttiği haberinde, AB'nin de Türkiye'ye karşı 'hafif' yaptırım kararı alabileceğini öne çıkardı.
'TÜRKİYE ÇEKİNMEDEN ADIM ATACAK'
Türkiye'nin, Rum yönetiminin Fatih çalışanları için aldırdığı uluslararası tutuklama emirlerine karşı önlemler alacağına dikkat çekilen haberde; böyle bir adım atılması durumunda karşı adımların atılacağının sinyallerinin verildiği, Türkiye'nin hiç çekinmeden adım atacağı kaydedildi.
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in tutuklama emrini cebinde taşıdığını belirten gazete, 'Dışişleri Bakanı Hristodulidis, tutuklama emrini vermek için  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) CEO'su peşinde koşuyor' diye yazdı.
YAVUZ'DAN KORKUYORLAR
Rum Haravgi gazetesi ise Rum yönetiminin Fatih gemisinin çalışmalarına göz yumduğunu ve Yavuz gemisinin bölgeye gelmesinden korktuğunu yazdı. Gazete, Rum hükümetinin, ikinci sondajı yapacağı açıklanan Yavuz sondaj gemisini durdurmaya çalıştığını belirtti.


- Lefkoşa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:58 Kaynak: DHA
Türkiye, Fatih
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