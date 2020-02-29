Rum yönetimi sınırı kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rum yönetimi sınırı kapattı - Son Dakika

Rum yönetimi sınırı kapattı

7 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 4 sınır kapısını bir haftalığına kapattı.

Rum yönetimi sınırı kapattı, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 4 sınır kapısını bir haftalığına kapattı.


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, her geçen gün yayılan korona virüsü nedeniyle önlemleri arttırdı. Rum yönetimi, KKTC ile arasındaki 4 sınır kapısını bir haftalığına kapattı. Karar, saat 06.00'da uygulamaya girdi. Sınırı geçmek üzere kapıya gelenler geri çevrildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kapıları kapattıktan sonra kapılara Rum milli muhafız askerleri ile bariyer çekti, basın mensuplarının görüntü almasını engelledi.


Öte taraftan Rum tarafının kapıları kapatma kararı, Rum vatandaşlarının tepkisine neden oldu. Rumların kapılara hücum ettiği öğrenildi. - LEFKOŞA

Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 29'a yükseldi İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 21:56:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rum yönetimi sınırı kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]