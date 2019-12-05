Son Dakika Haberleri: Rum yönetimi sondaj çalışmalarını Lahey'e taşıdı
Son Dakika Politika Rum yönetimi sondaj çalışmalarını Lahey'e taşıdı - Son Dakika

Rum yönetimi sondaj çalışmalarını Lahey'e taşıdı

6 saat önce

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye ile gerginlik yaşayan Rum yönetimi, konuyu Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdı.

Rum yönetimi sondaj çalışmalarını Lahey'e taşıdı, System.String[]

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye ile gerginlik yaşayan Rum yönetimi, konuyu Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdı.


Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle uzun süredir gerginlik yaşayan Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'deki yeraltı zenginliklerini koruma altına almak için Lahey bulunan Uluslararası Adalet Divanına başvurdu. Konuyla ilgili açıklamayı Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir enerji konferansında Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis yaptı. Doğu Akdeniz'deki durumu Lahey'e taşıdıklarını belirten Anastasiadis, kendi topraklarındaki haklarını koruma altına almak için tüm hukuki yollara başvurduklarını ifade etti. Anastasiadis, "Egemen haklarımızın korunmasını öngörüyoruz. Kıbrıs Cumhuriyetinin egemenlik haklarını korumak için her yasal silahı, her uluslararası forumu, her uluslararası örgütü kullanacağımızı söyledik" dedi.


Rum lider, Lahey'e başvuru ile ilgili Atina'daki Türkiye Büyükelçiliğine bildiride bulunmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını ifade etti. Anastasiadis, ilgili dosyanın Türkiye'ye başka yollarla gönderildiğini kaydetti. - LEFKOŞA

Doğu Akdeniz, Türkiye, Lahey, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmiştir Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 01:03:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rum yönetimi sondaj çalışmalarını Lahey'e taşıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]