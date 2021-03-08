Rum yönetimi, Yunanistan ile İsrail, elektrik şebekelerini birbirine bağlamak üzere mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ile İsrail arasında elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum kesimi, Yunanistan ile İsrail arasında deniz altı kablo hattıyla elektrik bağlantısını sağlayacak "EuroAsia Interconnector" Projesi kapsamında hazırlanan mutabakat zaptı, Rum kesiminde imzalandı.

GKRY Enerji Bakanı Natasa Pilides ile İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, imza töreni sırasında hazır bulunurken Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas ise törene çevrim içi katıldı.

Üç bakan tarafından yapılan ortak açıklamada, daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının oluşmasına imkan sağlayacak mutabakatın imzalanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Rum kesiminin enerji izolasyonunu sona erdirmeyi amaçlayan EuroAsia Interconnector Projesi, İsrail, Rum kesimi ve Yunanistan'ın elektrik şebekelerini deniz altından geçen 1208 kilometrelik HVDC kablosuyla birbirine bağlayan Avrupa Birliği "elektrik otoyolu" olarak ifade ediliyor.