Son Dakika Haberleri: Rum yönetiminden KKTC bayrağı açıklaması: 'Olay ciddi bir olay. Titizlikle araştırılacak'
Son Dakika Dünya Rum yönetiminden KKTC bayrağı açıklaması: 'Olay ciddi bir olay. Titizlikle araştırılacak' - Son Dakika Dünya

Rum yönetiminden KKTC bayrağı açıklaması: 'Olay ciddi bir olay. Titizlikle araştırılacak'

6 saat önce

Kıbrıs Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihalidis, Güney Kıbrıs'ta yakılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı ile ilgili araştırma yapılması talimatı verdiğini açıkladı.

Rum yönetiminden KKTC bayrağı açıklaması: 'Olay ciddi bir olay. Titizlikle araştırılacak', System.String[]

Kıbrıs Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihalidis, Güney Kıbrıs'ta yakılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı ile ilgili araştırma yapılması talimatı verdiğini açıkladı. Rum polis müdürü Mihailidis, "Yaşanlar ciddi bir olay" dedi.

Güney Kıbrıs'ta Türklere karşı ırkçı saldırılarıyla bilinen ELAM örgütü, 15 Kasım'da KKTC bayrağı yakmıştı.  Türkiye ve KKTC, bayrak yakma olayına sert tepki göstermişti. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs'tan yaşananlarla ilgili açıklama gelmemesini, 'hayra alemet değil' diye değerlendirmişti.

6 GÜN SONRA AÇIKLAMA

Olayın üzerinden 6 gün geçtikten sonra Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis'ten açıklama geldi. Lefkoşa'daki Rum Polis Müdürlüğü'nü ziyarete giden Mihailidis, KKTC bayrağının yakılması olayının araştırılması talimatını verdiğini söyledi. Mihailidis, "Olay ciddi bir olay. Titizlikle araştırılacak. Araştırmanın sonucu göreceğiz" dedi.


Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Polis, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:15 Kaynak: DHA
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Rum yönetiminden 6 gün sonra gelen KKTC bayrağı açıklaması: Yakanları araştıracağız
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